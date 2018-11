Regeln für Briefe und E-Mails

Bensheim.Briefe und Mails wirken professionell, wenn sie klar und lebendig formuliert sind und mit den aktuellen Regeln konform gehen. Für Geschäftsbriefe werden die Schreib- und Gestaltungsregeln der DIN 5008 empfohlen. Geschäftliche Mails haben Vorgaben hinsichtlich Betreffzeile und Text zu befolgen – außerdem sind die gesetzlichen Vorschriften für Signatur und Aufbewahrungspflicht einzuhalten.

Alle Informationen zum Thema liefert ein Seminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße am Dienstag, 4. Dezember, von 17 bis 21 Uhr im vhs-Gebäude in Bensheim, Am Wambolterhof 2. Es richtet sich an alle, die von Berufs wegen Interesse am Thema haben. red

