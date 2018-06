Regeln für gesunden Darm

Anzeige

Viele Schadstoffe und Krankheitserreger finden im Darm ihren Weg in den menschlichen Körper. Demzufolge vertritt Referent Emmrich die These, der Darm sei das ursächliche Problem der meisten Krankheiten. Diese können chronischer, aber auch psychischer Natur sein. Auch Allergien sollen ihren Ursprung in einem kranken Darm haben. Um einem kranken, beziehungsweise nicht funktionierenden Darm vorzubeugen, verwies der Facharzt auf seine „zehn goldenen Regeln“.

Der Kern der Veranstaltung bildete jedoch Peter Emmrichs Verweis auf die sogenannten Schüßler-Salze. Diese alternativmedizinischen Präparate von Mineralsalzen in Form von Tabletten und Salben sollen Abhilfe bei diversen Entzündungen schaffen, aber auch den Gehirnstoffwechsel aktivieren. Die homöopathische Alternative gepaart mit weiteren natürlichen Hilfsmitteln – zum Beispiel Preiselbeeren, Gingko oder auch Curcuma – soll nach Ansicht des Vortragenden besonders entzündungshemmend wirken und auch eine gesündere und wirksamere Wahl als herkömmliche Arzneimittel darstellen.

Um dies zu belegen, berichtete Peter Emmrich von positiven Erfahrungen seiner eigenen Patienten. Als abschließende Botschaft gab er allen Gästen mit, dass sich der Körper – so lange er kann – selbst heilen werde, und Medikamente nur den Impuls dazu geben würden. sfe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.06.2018