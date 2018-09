Reges Treiben beim Fastnachtsmarkt

Bensheim.Vom Ritterplatz bis hinter den Hospitalbrunnen reichten die Stände beim traditionellen Fastnachtsmarkt am Rosenmontag. Breitgefächert war auch diesmal das umfangreiche Angebot. Vom Gemüsehobel über Speziallappen für den Fensterputz im Frühjahr, Gardinen und Spannbetttüchern bis hin zu Strickmützen für die kalte Jahreszeit gab es vieles, was mehr oder weniger nützlich ist. Der Markt, der ja sonst immer dienstags ist, lockte wieder viele Kunden an. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.02.2018