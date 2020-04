Regionalplan und Sparkasse

Bensheim.Am heutigen Dienstag (21.) treffen sich die Mitglieder der SPD-Fraktion um 19 Uhr zu ihrer wöchentlichen Fraktionssitzung, die wie immer in der Coronazeit per Videochat abgehalten wird.

Der Regionalplan Südhessen, der die räumlichen Entwicklung steuert, wird alle zehn Jahre neu formuliert und beschlossen. Die Fortschreibung der Regionalpläne dienen der Steuerung der Entwicklung, sie machen Vorgaben für die Flächennutzung und setzen den planerischen Rahmen der Region. Der neue Plan geht in diesem Jahr zur Beratung in die Gremien. Wo gibt es in Bensheim noch ausgewiesene Baugebiete? Wie werden neue Baugebiete ausgewiesen oder Flächennutzungen geändert? Die SPD-Fraktion freut sich, Bernd Hartz Leitender Baudirektor a.D., als ausgewiesenen Fachmann in der Videorunde begrüßen zu dürfen.

Stadtrat Norbert Bauer weist darauf hin, dass die Regionalplanung für Bensheim zusätzliche Wohnbauflächen vorsieht, die allerdings im Südosten Fehlheims liegen. Für den erforderlichen Bedarf an Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau ist das Fehlheimer Baugebiet seiner Ansicht nach nicht geeignet. Deshalb solle dort im Gegenzug zur Entwicklung der Südstadt Baufläche abgeplant und dauerhaft der Landwirtschaft und der Natur erhalten bleiben. Der Regionalplan Südhessen sehe als Ziel die Entwicklung der Siedlungsgebiete entlang der Hauptverkehrsachsen vor, um andere Bereich schonen zu können.

„Eine Kirche gehört ins Dorf und die Hauptstelle der Sparkasse in die Bensheimer Innenstadt“, meint die SPD. An zentraler Stelle wie der ehemaligen Hauptstelle oder dem Neumarkt sei die Sparkasse als regionaler Finanzdienstleister richtig angesiedelt. Der Stand der Dinge werde berichtet und betrachtet, welche Einflussnahme zur Standortsuche die Stadtverordneten haben. red

