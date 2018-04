Anzeige

Bensheim. Die Männer und Frauen des Bauhofservice Bensheim kann eigentlich fast nichts mehr überraschen. Als Bestandteil des Zweckverbands KMB sind sie auch für die Abfallbeseitigung und Straßenreinigung zuständig.

Und das findet sich in freier Natur so einiges, was dort nicht hingehört. Autoreifen, Holzpaletten, kaputte Kühlschränke oder Fernseher haben sie schon aus Feld, Wald und Flur geholt - um nur einige Beispiele zu nennen.

Vor ein paar Tagen mussten sie sich jedoch um eine Hinterlassenschaft am Niederwaldsee kümmern, die nicht zu den üblichen Verdächtigen zählt. Vermutlich ein Gastronom hatte mehr als ein Dutzend Eimer mit italienischer Nudelsoße im Wald abgeladen, Ablaufdatum April 2017. Offenbar war die Mixtur im vergangenen Jahr nicht besonders gefragt. „Wir haben aber schon einen Verdacht“, bemerkte KMB-Geschäftsführer Frank Daum im Gespräch mit dieser Zeitung. dr