Reimer von Essen und Lady Bass

Bensheim.Er ist seit 1957 als Klarinettist aktiv, seit 1962 Leiter der international bekannten Barrelhouse Jazzband und gilt seit langem als zentrale Persönlichkeit des traditionellen Jazz in Deutschland: Mit Vergnügen tritt Reimer von Essen mit dem nach ihm benannten Trio auf, in dem er allen seinen Vorlieben freien Ausdruck verleihen kann – mit virtuosen oder besonders ausdrucksstarken Stücken, mit gelegentlichen vokalen und komödiantischen Einlagen.

Am Sonntag, 25. November, tritt er um 19 Uhr im Jazzkeller (PiPaPo-Theater) in Bensheim auf. Einlass ist um 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, Telefon 06251/610540. Veranstalter der Reihe ist der Förderkreis Kleinkunst und Kultur Bensheim.

Sympathie zu den Vorbildern

Wie in all seinen Besetzungen sind auch beim Reimer-von-Essen-Trio seine immer kenntnisreichen und von Sympathie zu den Vorbildern geprägten Ansagen besonders beliebt.

Mit ihm spielen Dominik Dötsch (Piano) und „Lady Bass“ Lindy Huppertsberg, die derzeitige Bassistin der Barrelhouse Jazzband und in Bensheim wahrlich keine Unbekannte mehr. Die bekannte Kontrabassistin sorgte im Jazzkeller wiederholt für hochklassige Musikerlebnisse. red

