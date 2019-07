Reise in die „ewige Stadt“

Bensheim.Vom 12. bis 21. Juni 2020 ist Rom das Ziel einer Studienreise der Kolpingsfamilie Bensheim. Die Hin- und Rückfahrt nach Rom und die Besichtigungsfahrten in das römische Umland erfolgen mit dem Omnibus.

Der erste Zwischenstopp wird in Vicenza eingelegt. Am zweiten Tag führt die Fahrt weiter nach Umbrien in die Stadt Assisi, deren mittelalterliches Stadtbild sehr gut erhalten und als Weltkulturerbe der Unesco anerkannt ist. Assisi ist die Stadt des Heiligen Franziskus, dessen Kloster San Damiano und die Patriarchalkirche auf dem Programm stehen.

Die Schlichtheit im Leben des Heiligen Franziskus, die sich im Kloster San Damiano und in der Todeskapelle dieses Heiligen wiederspiegelt, lässt den Unterschied zu den Kirchen nach der Reformation und der Barockzeit in Rom deutlich werden.

Rundfahrt durch nächtliches Rom

Domizil in Rom ist das Kolping-Hotel Casa Domitilla. Haltestellen für den öffentlichen Busverkehr sind in unmittelbarer Nähe. Das Programm in der „ewigen Stadt“ ist vielfältig, heißt es in einer Pressemitteilung der Kolpingsfamilie: Gleich am ersten Abend steht eine Rundfahrt durch das nächtliche Rom auf dem Programm.

Am folgenden Tag wird die Gruppe nach dem Besuch der Laterankirche und der Kirche San Clemente Zeugen des antiken Roms kennenlernen: Kolosseum, Forum Romanum, die Ausgrabungen auf dem Palatinhügel und den Triumphbogen des Kaisers Konstantin.

Die Teilnehmer genießen nach dem Besuch der Kirche Santa Maria in Aracoeli die grandiose Sicht auf Rom von der „Terrazza delle Quadrighe“.

Am folgenden Tag sieht das Programm die Besichtigung des Petersdomes, der Engelsburg und der dem Domitilla-Hotel benachbarten Domitilla-Katakombe mit ihrem weiten unterirdischen Gängen vor. Die Teilnahme an der traditionellen Papstaudienz auf dem Petersplatz gehört ebenso zum Programm des nächsten Tages wie eine Fahrt nach Ostia Antica, dem alten Hafen von Rom. Als Programmabschluss an diesem Tag besichtigt die Gruppe die Kirche St. Paul vor den Mauern. Am Abend führt dann eine Fahrt in den Weinort Frascati.

Tivoli und Albaner Berge

Der Besuch der vatikanischen Museen ist für den Vormittag des folgenden Tages geplant. Dem schließt sich die Fahrt nach Tivoli in den Albaner Bergen an. Tivoli ist sehenswert wegen seiner schönen Park- und Brunnenanlage bei der Villa d’Este. Selbstverständlich dürfen Besichtigungen der Hauptkirche Santa Maria Maggiore sowie der Spanischen Treppe, des Trevi-Brunnens, der Piazza Navona und des Pantheon nicht fehlen. Auf der Rückfahrt wird eine Zwischenübernachtung in Bozen eingelegt.

Weitere Auskünfte zu dieser Fahrt und Anmeldungen sind beim Ehrenvorsitzenden der Kolpingsfamilie Bensheim, Theo Gärtner, Telefon 0171/8300267 oder 06251/65001 möglich. Für die Besichtigungen und Führungen in Rom konnte die Kunsthistorikerin Marlis Hoch-Mirabile engagiert werden. Sie ist seit vielen Jahren als Führerin in Rom tätig.

Die Romfahrt steht allen Interessenten offen, die Einladung zur Teilnahme ergeht an alle, die Rom kennenlernen möchten, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019