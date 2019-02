Reise ins unbekannte Ostpolen

Bensheim.Es dürfte keinen Zweifel daran geben, dass die in diesem Jahr geplante Reise des Deutsch-Polnischen Freundschaftskreises Bensheim-Glatz/Klodzko auf großes Interesse stoßen wird. Denn sie führt in das touristisch noch relativ unbekannte Ostpolen nahe der ukrainischen Grenze. Dass den Reiseteilnehmer aber auch hier eine Reihe von interessanten Kulturschätzen geboten wird, konnten die Mitglieder des Vereins bei ihrer jüngsten Zusammenkunft im Hotel Felix erfahren.

Alina Hoppe, Mitarbeiterin eines Odenwälder Reiseunternehmens, stellte Details der Fahrt vor, die sie selbst zusammengestellt hatte. Sie sprach von einer „ganz besonderen Reise“, auf die sie sich auch selbst sehr freut. Denn für die gebürtige Polin, die die Gruppe persönlich begleitet, ist dieser Teil des Landes auch nicht so bekannt. Anders als bei der Vereinsreise nach Masuren vor fünf Jahren, die sie damals organisiert, aber die Reiseteilnehmer am Frankfurter Flughafen nur verabschiedet hat.

Ihre Teilnahme ist auch vor dem Hintergrund von Vorteil, dass die touristische Infrastruktur mit deutschsprachigen Stadt- und Museumsführern noch nicht so gut ausgebaut ist.

Bei der achttägigen Reise vom 15. bis 22. September handelt es sich um eine kombinierte Flug-/Busreise, die zunächst von Frankfurt nach Krakau führt. Von dort geht es mit dem Bus in das rund 150 Kilometer entfernte Rzeszow, dem ersten von insgesamt drei Hotel-Standorten. Hier sind drei Übernachtungen vorgesehen.

Mit knapp 190 000 Einwohnern ist Rzeszow Hauptstadt und wichtiges Zentrum der Woiwodschaft Karpartenvorland. Es ist eine sehr moderne Stadt, etwa 90 Kilometer von der Ukraine entfernt. Von hier aus werden verschieden Fahrten in die Umgebung unternommen.

Besucht wird Krosno – das größte Zentrum Europas für Glasproduktion –, Iwonicz Zdroj – eine der ältesten Kurstädte Polens –, das Renaissanceschloss in Krasiczyn, das zu den schönsten Schlössern in Europa zählt und der von einem malerischen Park im englischen Stil umgebene Palastkomplex in Lancut.

Zweiter Standort ist Zamosc, die als „Perle der europäischen Renaissance“ und Meisterwerk italienischer Städtebauer und polnischer Handwerker bezeichnet wird. Auch die Umgebung mit Städten wie Szczebrzeszyn und Zwierzyniec am Rande des Roztocze-Nationalparks werden erkundet.

Dritter Standort Lublin

Am sechsten Tag führt die Reise nach Lublin, dem dritten Standort. Die Hauptstadt der gleichnamigen Woiwodschaft ist die größte polnische Stadt östlich der Weichsel. Hier wird das Freilichtmuseum besucht sowie verschiedene Beispiele regionaler Volksarchitektur. Dazu gehöre zum Beispiel eine hölzerne Windmühle oder eine orthodoxe Holzkirche.

Auch eine kleine Schifffahrt auf der Weichsel steht in Programm, ebenso die historische Altstadt von Lublin, das Unesco-Kulturdenkmal Dreifaltigkeitskapelle und Stätten jüdischer Kultur.

Schon am Abend der Reisepräsentation hatten sich rund 50 Prozent der maximal 40 Teilnehmer verbindlich angemeldet. Für weitere Informationen geben Vereinsvorsitzender Hans Seibert (Telefon 06251/982669) oder Vorstandsmitglied Danuta Deppert (06251/2353) gerne Auskunft.

Anmelden können sich interessierte Teilnehmer auch noch für den Tagesausflug am 13. April nach Pforzheim. Im Programm stehen die Besichtigung des Gasometers (Präsentation von Rundgemälden) und der Besuch des Schwäbischen Schnapsmuseums in Bönnigheim. Abschluss ist im Brauhaus Jupiter in Sinsheim-Steinsfurt.

Bereits am Mittwoch, 13. März, lädt der Verein zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung in das Hotel Felix ein. Wahlen stehen in diesem Jahr nicht an. Die Zusammenkunft beginnt um 19 Uhr, Anträge zur Mitgliederversammlung müssen dem Vorstand bis zum 4. März vorliegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019