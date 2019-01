„Reisezeit“ verhindert Leerstand

Bensheim.Die Diskussion um Geschäftsschließungen in der Innenstadt bewegt weiter die Gemüter. Allerdings gibt es nicht nur schlechte Nachrichten. Ein Leerstand wird wieder beseitigt, bevor er überhaupt richtig entstehen kann. Bekanntlich schließt die Filiale der Ledertruhe in der Schuhgasse. Als Termin wurde nun der 31. März genannt.

Ab 1. April geht es jedoch nahtlos weiter. Thomas Zembel und Achim Rädnitz wagen den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnen dort die „Reisezeit“. Zembel ist zurzeit noch in der Ledertruhe beschäftigt. Im neuen Geschäft wird man mit dem Grundsortiment des Vorgängerladens weitermachen – allerdings ergänzt und abgerundet mit hochwertigen Produkten „made in Gernmany“, erklärt Zembel. Dazu zählen Papeterie-Artikel ebenso wie Reiseliteratur in Form von Bildbänden, Taschen, Textilien aus Kaschmire oder Hausschuhe von einem Hersteller am Chiemsee.

Die Übernahme der Räumlichkeiten durch das Duo verhindert nach dem Aus für die Ledertruhe Ende März einen neuen Leerstand in diesem Bereich. dr

