Rekordbesuch am Bensheimer Badesee

Bensheim. Heiß war es, sonnig war es - und voll war es: Im Sommer trieb es die hitzegeplagten Bensheimer und Bergsträßer in die Freibäder und an die Seen. Das ist keine überraschende Erkenntnis, aber nun gibt es auch den statistischen Beweis, dass oft der letzte Krümel Sand mit einem Handtuch belegt war. Die GGEW AG als Betreiber der Basinusbads und des Badesees in Bensheim vermeldete einen Besucherrekord. Zum Ende der diesjährigen Freiluftsaison am Berliner Ring konnte der 100 000 Gast begrüßt werden.

Thomas Bergien aus Auerbach kam in den Genuss dieser besonderen Ehre und erhielt, weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, eine Dauerkarte und ein kleines Präsent als Belohnung für sein gutes Timing. Eine gute Begründung für einen Abstecher an den Badesee lieferte er gleich mit. „Der Strand mit Palmen am See ist schön, es gibt viele nette Leute, eine super Schwimm-Plattform, leckere Currywurst und saubere Duschen“, so Bergien. dr

