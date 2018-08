Rekordverdächtige Reben

Fehlheim.Glaubt man den Aufzeichnungen von Wikipedia, so wird die Ortegatraube an der Bergstraße nicht angebaut. Einen der eher seltenen Rebstöcke hier in der Region hat auf jeden Fall Paul Neber in Fehlheim. Vor 16 Jahren kam ein kleiner acht Zentimeter großer Ableger von der Weininsel Groß-Umstadt zu ihm, der sich in den Jahren mehr als prächtig entwickelt hat.

Aktuell nachgemessen sind seine Reben aus diesem einen Stock 284 Meter lang. Im Hof von Paul Neber fühlt man sich wie im Urlaub. Man sitzt unter einer großen Menge sehenswerter grüner Traubenhenkel. Die offensichtlich gesunden Blätter spenden angenehmen Schatten und laden so unweigerlich zum Verweilen ein. Fragt man den Hobbywinzer, was er mit so vielen Trauben macht, gibt es nur eine Antwort: „Fast ausschließlich Hochprozentiges“, sagt er lächelnd und nicht ohne Stolz.

Einiges bekommen benachbarte Freunde und es wird ein bisschen Weingelee gekocht. Seine Trauben werden von ihm per Hand abgerappt und gleich sortiert. „Nur das Beste kommt ins Fässchen“, ist seine Devise.

„Alles 100 Prozent Bio“

Ohne Zucker, nur mit feinster Reinzuchthefe, bleibt die Maische für drei Monate im Fass und geht dann in eine Brennerei. „Ich habe noch nie Chemie gebraucht“, sagte der gelernte Maurer, der 40 Jahre bei der Bauaufsicht der Autobahnmeisterei in Darmstadt gearbeitete hat und für den sein besonderer Weinstock eines seiner Hobbys ist. „Alles ist 100 Prozent Bio!“

Weinlese ist übrigens erst, wenn die Trauben reif sind. Im letzten Jahr wurde sogar erst im November geerntet. Ein Teil des jährlichen Schnapses wird traditionell veredelt. Fünf Liter des besonderen Getränks werden mit 50 jungen Lerchentrieben für sechs Wochen angesetzt. Anschließend wird der Schnaps geklärt und muss weitere zwei Jahre lagern.

Der älteste Schnaps im Keller von Paul Neber stammt aus dem Jahr 2012. Oft gefragt, ob er denn nicht mal eine Flasche seines eigenen Schnapses verkaufen würde, verneint er vehement. Sein Gelee und sein Schnaps sind gefragte Mitbringesel, wenn es zu Freunden geht. Und außerdem freut er sich darüber, wenn man ihn An der Lehmkaute besucht und im Hof mit diesem edlen Tropfen den Tag ausklingen lässt. df

