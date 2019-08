Rekrutierung mit Köpfchen

Bensheim.Headhunter helfen bei der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften – auch im Mittelstand. Erfolgreich sind diejenigen, die am schnellsten reagieren und die perfekten Kandidaten finden. Kundenorientierung, Servicequalität, Kompetenz und Leistung sind die entscheidenden Kriterien, nach denen sich Personalberater beurteilen lassen müssen.

Einer der Branchen-Platzhirsche sitzt in Bensheim. Becker & Partner wurde wiederholt zu einem der besten Personaldienstleister für die mittelständische Industrie und Wirtschaft gewählt.

In einer groß angelegten Studie der Wirtschaftswoche, bei der vor allem relevante Kriterien wie Kundenzufriedenheit und Beratungsqualität abgefragt wurden, hatte das Unternehmen im zweiten Jahr in Folge die Nase vorn. Auch die Trophäe „Top Consultant 2019“ steht in den Büros am Berliner Ring, wo Klaus Becker seit März neue Räumlichkeiten bezogen hat. „Diese Erfolge spornen uns weiter an“, so der Firmengründer, der das Unternehmen gemeinsam mit Wolfgang Häfner als geschäftsführender Partner leitet und in die Zukunft führt. Becker, der mit seiner Familie in Zwingenberg lebt, ist auch Lesepate des Bergsträßer Anzeigers und fördert ein medienpädagogisches Projekt, das die Tageszeitung für weiterführende Schulen aufgelegt hat.

Zehn Niederlassungen

Bensheim ist das Herz eines weit gespannten Netzwerks mit insgesamt zehn Niederlassungen bundesweit. Seit 2002 unterstützen die Mitarbeiter von Becker & Partner Unternehmen sowohl national als auch international bei der Suche und Auswahl von Führungskräften und hoch qualifizierten Spezialisten.

Auch die Vermittlung von Unternehmensnachfolgern gehört zum Portfolio – ein besonders sensibles Terrain, wie Klaus Becker betont: „Ein sehr emotionales Thema. Doch immer mehr Unternehmen müssen sich damit zwangsläufig auseinandersetzen.“ Für Becker steht fest: Die Ressource Mensch ist für ein Unternehmen die allerwichtigste Investition. Aber auch eine der teuersten. Exzellente Führungskräfte sind nicht nur rar, sondern auch kapitalintensiv. Damit Topf und Deckel nahtlos aufeinander passen und möglichst viele Jahre erfolgreich harmonieren, bedarf es einer präzisen Vorauswahl, was wiederum auch dem Arbeitgeber eine Menge Aufwand abnimmt.

Als Spezialist für technologieorientierte Mittelständler deckt Becker den gesamten Bereich ab, von der Bedarfsanalyse über die Planung und Suche bis zur langfristigen Bindung der besten Köpfe. „Es geht darum, Personal zu gewinnen, zu halten und zu entwickeln“, so der Zwingenberger, der selbst fast 20 Jahre in leitender Position tätig war.

Das komplette Team besteht aus ehemaligen Führungskräften mit Erfahrung in Management und Geschäftsführung. Genau darin sehen die Geschäftsführer einen wesentlichen Vorteil: „Unsere Leute agieren mit Kunden auf Augenhöhe. Sie wissen, worauf es ankommt.“

Für Wolfgang Häfner, früher Chef von über 400 Mitarbeitern, ist das daraus entstehende Vertrauen ein riesiger Vorsprung gegenüber brancheninternen Wettbewerbern. „Wenn man die Branche kennt, weiß man, wo der Schuh drückt.“ Das Praxiswissen der Kollegen öffnet Türen zu kleinen oder größeren Unternehmen und sogar zu Konzernen – und hält sie offen. Etwa 80 Prozent sind Bestandskunden, die Becker & Partner immer wieder beauftragen. Namen dringen grundsätzlich nicht nach draußen.

Datensicherheit ist großes Thema

Ebenso wenig wie die sensiblen Daten der Kandidaten. „Datensicherheit ist für uns naturgemäß ein ganz großes Thema“, betont Klaus Becker, der schnell und gezielt den richtigen Kopf für den richtigen Kunden finden will. Der Pool an Top-Kandidaten ist entsprechend tief. Die Technologiebranche sei dennoch ein eher übersichtlicher Markt. Durch kurze Reaktionszeiten und maßgeschneiderte Lösungen baut man seinen Vorsprung schon auf den ersten Metern aus, so der Unternehmensgründer.

Etwa 250 Projekte werden jedes Jahr gestemmt. Darunter auch HR-Strategien, betriebswirtschaftliche Prozesse und Personalplanungen für morgen und übermorgen. Dabei schielt Becker, Jahrgang 1965, nicht nur auf die jungen Köpfe. In einem sich wandelnden Arbeitsmarkt seien auch die reiferen Kollegen zunehmend interessanter, weil sie häufig flexibler und leistungsfähiger seien. „Wir löschen einen Namen erst ab 65 Jahren aus unserer Datei.“

Datenbanken, Suchmaschinen, Anzeigen und persönliche Ansprachen: Wenn ein Unternehmen eine prominente Stelle gut besetzen will, werden meist alle Hebel in Bewegung gesetzt. Vor allem Mittelständler wollen Vakanzen vermeiden und schnelle Lösungen. Die weit vernetzten Bensheimer könnten dabei gut mithalten, sagt Wolfgang Häfner.

Durch die räumliche Streuung sei man flott beim Kunden, der auch an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Projekten stets den gleichen Ansprechpartner habe. Anders sei eine professionelle Beratung kaum machbar, ergänzt Klaus Becker, der das Unternehmen weiter ausbauen will.

„Wir setzen auf gesundes Wachstum.“ Maximal zwei neue Berater pro Jahr. Das über die Jahre geschärfte Profil von Becker & Partner soll durch eine sanfte Expansion nicht verwässert werden.

