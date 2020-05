Rennrad gestohlen und umlackiert

Bensheim.Ein 46 Jahre alter polizeibekannter Mann wurde am 27. April am Bensheimer Bahnhof mit einem Herren-Rennrad kontrolliert, dessen Herkunft unklar ist. Das ursprünglich rot-schwarze Fahrrad ist komplett in Schwarz umlackiert worden.

Auch wurde die Fahrgestellnummer verändert. Die Polizei geht davon aus, dass das Rad gestohlen ist und hat das Rennrad mit der FIN WOW88832PSAM sichergestellt.

Wo fehlt das Rennrad der Marke Cube, Typ Cross Race Pro in der Originalfarbe Rot-Schwarz? Wer kann Hinweise zu dessen Besitzer geben? Alle Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen, nimmt die Polizeistation Bensheim entgegen: Telefon: 06251/84680. pol

