Renovierungsstau an der Kirchbergschule

Bensheim.In der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Kirchbergschule Bensheim standen Vorstandswahlen auf dem Programm. Zur neuen Kassenwartin wurde Julia Braun bestimmt. Die Wahl-Bensheimerin übernimmt das Amt von Jochen Rieg, der die Finanzen des Fördervereins seit 2016 professionell geführt hat.

In der Mitgliederversammlung bedankte sich der Vorstand bei Jochen Rieg für seinen intensiven Einsatz für Verein und Schule und freut sich nun auf die Zusammenarbeit mit Julia Braun. „Beide sind finanziell vom Fach, und die Kasse bleibt sogar in schwäbischer Hand“, blickt Matthias Leidel, erster Vorsitzender des Fördervereins, optimistisch in die Zukunft.

Nach dem intensiven und erfolgreichen Bemühen um die Rettung des Grundschulzweigs an der Kirchbergschule, für unter anderem eine Online-Petition mit großem Zuspruch durchgeführt und zahlreiche Gespräche im politischen Raum geführt wurden, sind nun Problemstellen an und in den Schulgebäuden selbst virulent. „Der Renovierungsrückstau ist bedenklich“, so Leidel mit Blick etwa auf Türen, nicht zu öffnende Fenster und Sanitäranlagen der Schule. Zu diesen Themen sei nun der Schulträger am Zug, sich gebäudetechnisch zu engagieren – gerade jetzt, wo Raumbelüftung und Hygiene aktuelle Themen sind.

Der Förderverein Kirchbergschule wurde 1996 gegründet. 1. Vorsitzender ist Matthias Leidel. Der Verein hat rund 60 Mitglieder, darunter auch ehemalige dem Verein verbundene Eltern und Lehrer. red

