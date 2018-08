Anzeige

Auerbach.Am Samstag, 25. August, sind die Experten vom Repair-Café Bergstraße von 14 bis 17 Uhr beim Kleingartenverein in Auerbach, Berliner Ring 125, zu Gast, um dort elektrische Geräte aller Art zu reparieren und Probleme rund um Soft- und Hardware zu lösen. Auch Tipps für Hobby-Schneiderinnen werden gern gegeben. Fahrradspezialisten werden ebenfalls vor Ort sein. Um eventuelle Wartezeiten zu verkürzen, werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Geräte möglichst lange nutzen

In einer Pressemitteilung weisen die Initiatoren des Repair-Cafés auf die Folgen des Klimawandels hin und appellieren an die Bürger, Geräte und Textilien möglichst lange in Schuss zu halten, um Ressourcen und Energie zu sparen. Selbst Recycling verschlinge Energie und sollte nur dann zur Anwendung kommen, wenn die Geräte tatsächlich nicht mehr zu retten sind. Der Kauf von langlebigen und reparierbaren Produkten hingegen trage zum Schutz unseres Klimas bei.

Fragen zu dem Thema können per E-Mail gestellt werden an info@repaircafe-bergstrasse.de gs