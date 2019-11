Restaurant „Holzwurm“ in Auerbach ausgezeichnet

BENSHEIM.Mit deutsch-österreichischer Küche begeistert das Team im Auerbacher Restaurant „Holzwurm“ immer wieder seine Gäste. Jetzt hat die Küche des Hauses auch auf Landesebene auf sich aufmerksam gemacht. „Hessen à la carte“, eine Initiative des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und des Tourismusverbandes Hessen, haben das Restaurant mit zwei von drei möglichen „Löwen“ ausgezeichnet. Für den „Holzwurm“, ein Familienunternehmen um Chefin Martina Ramsauer, ist die Auszeichnung eine Premiere.

Entsprechend erfreut war die Familie über die Würdigung, unser Bild zeigt (v. l.) Saskia und Harald Ramsauer mit Lukas sowie Martina und Alois Ramsauer in der Küche des Restaurants. Die Löwen-Urkunde wurde von Dehoga-Vertretern, Mitarbeitern von Tourismusagenturen und des Kreises Bergstraße in Auerbach überreicht. Sie zollten der Küche im „Holzwurm“ höchste Anerkennung und unterstrichen die Bedeutung der Gastronomie für den Standort Bergstraße als herausragende „Genussregion“. Dieses Prädikat, so die einhellige Meinung, gelte es weiter zu stärken. thz/Bild: Zelinger

