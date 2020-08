Restkarten für die Orgelnacht

Bensheim.Für die elfte Bensheimer Orgelnacht, die am heutigen Samstag, 22. August, um 20 Uhr in Sankt Georg in Bensheim beginnt, sind noch einige wenige Restkarten erhältlich, die nur über die Musikbox im Kaufhaus Ganz zu bekommen sind: Telefon 06251/62551.

Um 20 Uhr beginnt Martin Gregorius mit der Live-Improvisation zum Stummfilm „Beethoven“ von 1929. Der Film zeigt das Leben des großen Komponisten und Künstlers, seine Krisen, seine Ertaubung auf eindrucksvolle Weise.

Beethoven und die Planeten

Beethovens Glaubensbekenntnis lässt sich in dem Satz zusammenfassen: „Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“ Dieser Satz inspirierte Gregor Knop zum zweiten Teil des Programms: Drei der „Planeten“ von Gustav Holst in Bearbeitungen für die Orgel zu präsentieren: Mars, Venus und Jupiter werden von Prof. Joachim-Felix Leonhardt mit Texten eingeleitet und in Bildern der Nasa sichtbar.

Den Abschluss macht das zauberhafte „Etoile du soir“ (Abendstern) von Louis Vierne. Dieser zweite Teil beginnt um 21.30 Uhr. Für das Konzert gelten die gängigen Abstandsregeln, Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes und eine Registrierung beim Kartenkauf. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020