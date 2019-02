Retter befreien Ratte

Bensheim.Ratten zählen ja nicht unbedingt zu den beliebtesten Tieren – zumindest in den eigenen vier Wänden oder im Garten möchten die meisten Menschen den Nagern möglichst nicht begegnen.

Ein Tier in einer misslichen Lage – das löst aber auch im Fall einer Ratte bei vielen Mitleid aus: So wie bei den Passanten, die am Sonntagmittag in der Schillerstraße in Auerbach einen Nager entdeckten, der in einem Kanaldeckel feststeckte und nicht mehr vor- und zurückkonnte.

Die Finder verständigten daraufhin die Berufstierrettung Rhein-Neckar, die gemeinsam mit Einsatzkräften der Auerbacher Feuerwehr der Wanderratte wieder ihre Freiheit schenkten. Die Feuerwehr hob den Kanaldeckel an, so dass die Tierretter den Nager von der anderen Seite „herausdrehen“ konnten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019