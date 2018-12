Rex wird zum „Beat-Club“

Bensheim.Das Winterprogramm im Musiktheater Rex in Bensheim bietet wieder Konzertvergnügen in den unterschiedlichsten Musikrichtungen.

Uschi Nerke war in den 60er und 70er Jahren als Moderatorin der TV-Sendungen „Beat-Club“ und „Musikladen“ – eine Ikone oder Influencerin, wie man das heute nennen würde. Gemeinsam mit den „Flower Power Men“ Rainer Schindler und Adax Dörsam wird sie die Konzertbesucher auf eine musikalische Reise in die Flower-Power-Zeit mitnehmen. Am 4. Januar 2019 lassen sie gemeinsam den „Beat-Club“ aufleben: in einer faszinierenden Hommage an eine aufregende Zeit mit amüsanten Anekdoten.

Leonard Cohens Live-Auftritte gegen Ende der 70er Jahre sind legendär. Die gefeierten Konzerte mit großer Besetzung wurden auf dem Album „Field Commander Cohen“ eindrucksvoll dokumentiert. Die Tribute-Band „Field Commander C.“ bezieht sich auf den Albumtitel und zelebriert mit zehn fantastischen Musikern die Songs des großen Musikpoeten.

Unvergessene Klassiker werden in großer Besetzung interpretiert. Am 11. Januar ist „Field Commander C.“ im Musiktheater Rex in Bensheim zu erleben. red

