Anzeige

Bensheim.Das Thema Ernährung bestimmt unseren Alltag. Es geht dabei nicht nur um Essen und Trinken, sondern auch um die Herkunft der Lebensmittel und ihre Qualität, die richtige Verarbeitung und um den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit.

Jungen Menschen, die eine Weiterentwicklungsmöglichkeit ihrer schulischen Laufbahn in Verbindung mit einer beruflichen Perspektive suchen, liefert die Heinrich-Metzendorf-Schule ein gutes Rezept. „Man nehme: einen erfolgreich abgeschlossenen Hauptschulabschluss, kombiniere mit einer ausgewogenen Mischung von Theorie und Praxis und verfeinere alles mit einer guten Prise Motivation und Engagement und schon hat man die ideale Rezeptur für einen mittleren Abschluss (Realschulabschluss). Dieser sichert den Einstieg in eine spannende Zukunft“, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Küchen und Lehrrestaurant

Im Unterricht in Kleingruppen werden in der Berufsfachschule moderne Medien (Laptop, Smartboard) eingesetzt. Regionale und internationale Essgewohnheiten werden nicht nur theoretisch erforscht, sondern auch praktisch ausprobiert. Die Ausrichtung von Veranstaltungen in Restaurants und Hotels steht ebenfalls auf dem Lehrplan. Hierfür stehen professionell ausgestattete Küchen, ein Lehrrestaurant, eine Backstube und ein Fleischerfachraum zur Verfügung. Weiterhin finden regelmäßig Projekte in Zusammenarbeit mit angesiedelten Unternehmen statt.