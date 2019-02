Rhetorik-Club auf Erfolgskurs

Bensheim.Beim Wettbewerb der Area F3/F4 German Contest setzte Christian Marten die Erfolgsgeschichte des Rhetorik-Clubs fort. Vor 40 Anwesenden und gegen 16 Starter aus anderen Clubs konnte er in den Wettbewerben der Area F3 folgende Plätze belegen: 1. Platz Bewerter, 2. Platz Stegreifrede und 3. Platz Internationale/deutsche Rede.

Am Samstag, 23. März, findet im Saalbau Volkshaus Enkheim der Division F-Wettbewerb statt. Wer Interesse am Club hat, kann am 12. März an einem Info-Abend teilnehmen. Beginn ist um 19 Uhr im Nebenraum des Restaurant Weiherhaus, Saarstraße 56 in Auerbach. red

Info: Weitere Info unter www.rhetorik-club-bergstrasse.de

