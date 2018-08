Rhetorikclub mit neuem Vorstand

Bensheim.Der Rhetorikclub Bergstraße ist Mitglied bei Toastmasters International, einem Verband von 15 900 Rhetorikclubs in 142 Ländern der Erde – etwa 90 davon in Deutschland. Die Non-Profit-Organisation wurde 1924 in den USA gegründet und hat weltweit 350 000 Mitglieder.

Jährlich wird im Sommer ein neuer, siebenköpfiger Vorstand gewählt. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Clubs konnte der Vorjahresvorstand über ein ereignisreiches Arbeitsjahr berichten: Neben der erfolgreichen Teilnahme an regionalen und überregionalen Wettbewerben bis zum Europäischen Wettbewerb in Athen wurde auch kräftig in die Weiterbildung der Clubmitglieder investiert.

So stand diesmal der Umgang mit Mikrofon und Kamera auf der Agenda mit Schwerpunkten wie Vorstellung des eigenen Unternehmens, Interview und Diskussionsleitung. Nach den Berichten der einzelnen Vorstandsmitglieder wurde zügig und ohne lange Diskussionen der neue Vorstand des Vereins einstimmig gewählt.

Die vielfältigen Aufgaben verteilen sich auf sieben Vorstandsmitglieder:

Simone Rechel (Vorjahrespräsidentin) hat zwar keine aktive Rolle mehr im Vorstand, unterstützt aber mit ihren Erfahrungen die anderen Vorstandsmitglieder.

Juliane Zollmann-Lang, Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit und Webmaster, ist verantwortlich für interne und externe Öffentlichkeitsarbeit, die Bekanntmachung des Clubs, die Webseite und den Aufbau eines Programms, das den Club in der Öffentlichkeit präsentiert.

Gerd Riedel ist als Präsident verantwortlich für den Club im Allgemeinen sowie Ansprechpartner für alle anderen Vorstandsmitglieder. Bei den Vorstandssitzungen hat er den Vorsitz.

Heike Hofmann organisiert als Saalmeisterin die nötigen Räumlichkeiten mit zugehöriger Ausstattung für die Rhetorik-Club-Treffen und zusätzliche Veranstaltungen.

Wilfried Staudacher wacht als Schatzmeister über die Entwicklung und Umsetzung der Clubfinanzen. Zudem ist er Ansprechpartner für das Amtsgericht und das Finanzamt und kontrolliert die pünktliche Überweisung der Mitgliederbeiträge und Weiterleitung an Toastmasters International.

Birgit Vetter, Vizepräsidentin Weiterbildung, trägt die Verantwortung für Planung, Organisation und Durchführung der Clubprogramme und unterstützt Mitglieder bei ihrer Entwicklung.

Ursula Rothamel kümmert sich als Schriftführerin um die administrativen Angelegenheiten des Clubs und den Schriftverkehr.

Christian Marten ist als Vizepräsident Mitgliedschaft zuständig für alle Fragen rund um die Mitgliedschaft und verwaltet die Aufnahmeanträge. Der Club freut sich über interessierte Menschen, die Freude an einer Verfeinerung ihrer Redekompetenzen haben und zu lebendigen Clubabenden beitragen möchten. Der nächste Info-Abend findet am Dienstag, 11. September, ab 19 Uhr im Nebenraum der Gaststätte Weiherhaus, Saarstraße 56, statt. red

Info: Weitere Info: www.rhetorik-club-bergstraße.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018