Richter in Auerbach, Schönberg und Zell

Bensheim.Bürgermeister Rolf Richter lädt in dieser Woche zu drei weiteren Gesprächen in den Stadtteilen ein. In Auerbach, Schönberg und Zell bietet der Bürgermeister, der im Herbst zur Wiederwahl antritt, die Gelegenheit zum Austausch über Themen, die den Bürgern wichtig sind.

Am Dienstag (28.) kommt Richter um 18 Uhr auf den Manlay-Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Zell, um dort unter anderem Ortsvorsteher Hans-Peter Ott zu treffen.

In Auerbach findet die Gesprächsrunde am Mittwoch (29.), um 18 Uhr, am Pavillon des Kroneparks statt. Teilnehmen wird Ortsvorsteher Robert Schlappner.

Weiter geht es am Donnerstag (30.) in Schönberg. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Michael Lortz wird Richter ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz ansprechbar sein. Interessierte Bürger sind jeweils willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.07.2020