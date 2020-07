Richter in Gronau und Wilmshausen

Bensheim.In Gronau und Wilmshausen finden die nächsten Gespräche statt, zu denen Rathauschef Rolf Richter während der Sommerferien einlädt. Der Bürgermeister, der im Herbst zur Wiederwahl antritt, ist dort für verschiedene Themen ansprechbar.

Am Montag (20.), um 18 Uhr, findet ein Termin am Grillplatz in Wilmshausen statt. Teilnehmen wird auch Ortsvorsteher Tobias Kindinger.

CDU-Kandidat Richter kommt dann am Dienstag (21.), um 18 Uhr, nach Gronau. Auf dem Vorplatz am Römer gestaltet er die Gesprächsrunde zusammen mit Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit. Zu beiden Terminen sind interessierte Bürger willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.07.2020