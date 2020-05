Richter lobt die politischen Akteure

Bensheim.Die Umstände der politischen Willensbildung und der Entscheidungsfindung sind in der aktuellen Zeit alles andere als gewöhnlich. Die Stadtverordnetenversammlung tagt derzeit nicht im Rahmen einer öffentlichen Präsenzsitzung. „Trotzdem funktioniert Kommunalpolitik auch in diesen Krisenzeiten“, meint Bürgermeister Rolf Richter mit Blick auf die per Telefonkonferenz abgehaltene Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Er bedankt sich bei den politischen Akteuren für die Zusammenarbeit. „Wir erleben alle eine Ausnahmesituation und müssen lernen, damit umzugehen. Das darf und soll keine Dauerlösung sein“, hofft Richter auf einen normalen Ablauf der Sitzungsrunde ab Juni. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.05.2020