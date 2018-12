Richter Müller besucht die Schillerschule

Bensheim.Kurz vor den Weihnachtsferien bekamen die Schüler der Klassen 9Ha und 9Hb der Schillerschule Besuch von Richter Henning Müller vom Amtsgericht Darmstadt. In sechs Schulstunden referierte er über das Thema „Rechtsbelehrung für Migranten“ und stellte die Grundwerte und Regeln des Zusammenlebens in Deutschland vor. Die Schüler lernten in verschiedenen Modulen, wie das Asylverfahren, das Strafrecht und der Rechtsstaat funktionieren.

Außerdem erhielten sie Einblicke in den Alltag eines Richters. Dabei wurde unter anderem erklärt, wie ein Gerichtssaal aufgebaut ist. Die beiden Klassen erlebten mit ihren Klassenlehrerinnen Melanie Jährling und Tanja Spieker einen informativen Vormittag. red/Bild: Schule

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018