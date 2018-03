Anzeige

Bensheim.iPads und iPhones sind für viele Zwecke im Alltag einsetzbar – vom Mailen, Telefonieren, Surfen im Internet bis zum Fotografieren und Musik hören. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule lernen die Teilnehmer sowohl die Funktionen des Betriebssystems als auch verschiedene Anwendungen kennen. Eigene Geräte müssen zum Kurs mitgebracht werden. Diese müssen internetfähig sein und über einen App-Store-Zugang verfügen. Der Kurs läuft am Samstag, 10. März, von 10 bis 13 Uhr in Bensheim, Volkshochschulgebäude, Am Wambolterhof 2.

Info und Anmeldung: www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/1729618. red