Rico Bravo am Samstag im Rex

Bensheim.Am Fastnachtssamstag (2.) hält der Bergsträßer Schlagerkönig wieder Hof. Rico Bravo lädt mit seinem Schulmädchenrapport in die ehrwürdigen Hallen des Musiktheaters Rex ein und hat wieder ein dicht gepacktes Programm mit vielen Schlagerperlen der wilden 1970er Jahr im Gepäck. „Wir wollen gemeinsam mit Anita und Michaela eine zünftige Fiesta feiern, dabei Hello again sagen, viel griechischen Wein trinken und vielleicht lernt dabei ja der ein oder andere eine neue Liebe kennen, die für ihn dann ein neues Leben bedeutet“, freut sich der Schlagerbarde auf den Auftritt in seinem Wohnzimmer. Natürlich hofft er, dass seine Fans den Anlass nutzen, um sich in Frack und Fummel der 70er Jahre zu werfen. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, so Bravo. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse. red/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019