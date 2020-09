Rico Bravo gibt den Ton an

BENSHEIM.Erst stand fürs Lehrerkollegium eine Konferenz auf dem Plan, dann wurde auf dem Schulhof gefeiert. In der Bensheimer Joseph-Heckler-Schule ging es gestern Nachmittag hoch her. Rico Bravo, Sänger und also solcher 1A-Stimmungsmacher, war zu Gast. Normalerweise ist der Montag im Rahmen des Bensheimer Winzerfests der Tag der Betriebe.

Da zu Zeiten der Corona-Pandemie aber vieles nicht normal ist, haben auch die Winzerfest-Macher aktuell auf ein Alternativprogramm unter dem Motto „Winzerfest dehaam“ umgeschaltet.

Für den gestrigen Tag der Betrieb hieß dies: Feiern im Kleinen, auf Firmengeländen, statt groß im Winzerdorf. Oder auch in Schulen, wie eben in der Joseph-Heckler-Schule. Lehrerin Frederike Heinz hatte zur Überraschung und Freude ihrer Kollegen bei einer Verlosung mehrerer Rico-Bravo-Auftritte für diesen Nachmittag die Grundschule ins Rennen geschickt. Und sie hatte Glück.

Der Schlagerbarde kam mit großen Gefolge, darunter unter anderem Weinkönigin, Blütenkönigin, Fraa vun Bensem und Bürgermeister, aufs Schulgelände. Nach der nachmittäglichen Konferenz wurden die Lehrerschaft und etliche Schüler, die zu diese Stunde in der Betreuung waren, mit Hits aus vergangenen Jahrzehnten unterhalten. Die Stimmung war bestens – und dann hieß es für Rico Bravo weitertouren zum nächsten großen Auftritt in kleinem Rahmen. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.09.2020