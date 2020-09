Rico Bravo lässt es krachen

Bensheim.Wo auch immer Rico Bravo mit seinen Jungs musikalisch aufschlägt, hebt sich meistens die Laune. Zwar hat die Corona-Pandemie den Bergsträßer Schlagerkönig ebenfalls ausgebremst, aber in Ausnahmezeiten funktioniert eine „Fiesta Mexicana“ auch mit Abstand.

Damit die Entzugserscheinungen zum Winzerfest nicht so groß sind, schickt der Verkehrsverein die Musiker am Montag (7.), dem berühmt-berüchtigten Tag der Betriebe, auf Reisen. Drei Auftritte wurden am Mittwoch von Doris Walter als Fraa vun Bensem ausgelost, zwei weitere werden am Sonntagabend versteigert. Rund zwei Dutzend Teilnehmer hatten ihr Interesse bekundet.

Virtuelle Eröffnung am Samstag

Auf ein Stimmungshoch dürfen sich dank Losglück am Montag die Joseph-Heckler-Schule sowie die Firmen Bodemann und Workflow freuen. Bei ihnen kommt Rico Bravo vorbei und wird vermutlich mehr als nur ein Liedchen trällern, bevor es zum nächsten Mini-Konzert geht.

Das Bergsträßer Winzerfest gibt es in diesem Jahr bekanntlich in der „Dahaam“-Edition, weil der sonst übliche Massenauflauf an neun Tagen in der Innenstadt nicht Corona-kompatibel wäre. Stattdessen wird – neben kleineren Aktionen vor Ort – immer ab 19 Uhr live aus dem Parktheater gestreamt – wie zum Beispiel die Eröffnung am Samstag.

Den Stream kann man sich unter anderem über die Seiten www.winzerfestdahaam.de, www.bergstraesser-anzeiger.de sowie die Facebook-Seiten der Stadt und des BA anschauen. dr

