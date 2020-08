Rico Bravo singt live auf dem Firmengelände

Schlagerkönig Rico Bravo © Funck

Bensheim.Zuerst sah es so aus, als ginge das Winzerfest den Weg aller Feierlichkeiten im Coronajahr 2020, aber Dank einer Arbeitsgruppe aus Verkehrsverein, den Winzern, Veranstaltern und Bergsträßer Bürgern gibt es – wie berichtet – vom 5. bis 13. September 2020 das „Winzerfest dehaam“.

Analog zu den bisherigen Schwerpunkten und den Motto-Tagen des „großen” Winzerfestes wird an den neun Tagen eine Live-Show direkt aus dem Parktheater übertragen. Das Showmaker-Team wird dort jeden Abend aus einer Winzerfestkulisse ab 19 Uhr auf Sendung gehen. Auch einen virtuellen Winzerfestumzug wird es geben – und viele aktuelle und spontane Einspielungen.

Zum Tag der Betriebe (7. September) kann man sich (sofern gewollt) den Bergsträßer Schlagerkönig Rico Bravo aufs Firmengelände holen. Drei Auftritte an diesem Tag à 30 Minuten werden verlost, zwei am Abend vorher versteigert. Für die Verlosung kann man sich bis zum 1. September per Mail über die Adresse info@winzerfestdehaam.de anmelden.

Wer auf welchem Weg den Zuschlag erhält, bekommt nicht nur den Barden frei Haus geliefert, sondern die komplette Entourage mit Weinkönigin, Fraa vun Bensem, Blütenkönigin, Bürgermeister und so weiter.

Früher brauchte man ein Bändchen ums Handgelenk, wenn man aus dem Winzerdorf raus und wieder rein wollte. Der Eintritt kostete damals noch ein paar Mark. Als kleinen nostalgischen Rückgriff gibt es in diesem Jahr wieder die bunten Teilchen zu kaufen – allerdings nicht als Einlassnachweis, sondern als Teil eines Gewinnspiels.

Wer für zwei Euro in der Tourist- Info, bei den Weingütern oder über Christa Guth ein solches Bändchen kauft, nimmt an einer Verlosung teil. Hauptpreis: ein E-Bike der Marke Campus im Wert von 3500 Euro. Ein Euro pro verkauftem „Los“ geht an das Geburtshaus Bensheim, das 2021 eröffnet werden soll. Der andere Euro wird zur Refinanzierung des Festes verwendet. Insgesamt sollen 3000 Bändchenverkauft werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020