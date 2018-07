Riedwiese: BfB weist Kritik der Freien Wähler zurück

Anzeige

Bensheim.Die BfB-Fraktion reagiert in einer Pressemitteilung auf die Kritik der FWG an der Vorgehensweise der „Bürger“ bei der geplanten Ausweisung eines Gewerbegebiets an der Riedwiese. Die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim befasse sich von Anfang an mit den Auswirkungen eines möglichen Umzugs der Firma Blechschmitt in das Gebiet „An der Riedwiese Süd“ heißt es darin.

„Nach ersten Anwohnerprotesten haben wir als BfB zusammen mit unseren Koalitionspartnern CDU und GLB deshalb das Gebiet von Industriegebiet in Gewerbegebiet zurückgestuft. Damit sind die zulässigen Lärm-Grenzwerte sehr deutlich gesenkt worden, was die Erlaubnis zum Betrieb einer Bauschutt-Recycling-Anlage in diesem Gebiet deutlich erschwert“, betont BfB-Stadtverordneter Norbert Koller.

Als einzige Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung habe die BfB zu einem öffentlichen Ortstermin in die Bauschutt-Recycling-Anlage der Abbruchfirma von Sascha Gölz eingeladen. Damit wollte man den Anwohnern die Möglichkeit geben, sich direkt zu informieren – „und natürlich haben auch wir ein großes Interesse daran, eine solche Anlage im Betrieb wahrzunehmen, insbesondere die Lärm- und Staubentwicklung“, heißt es weiter.