Verfahren aussetzen

Wenn es weiter keine Detail-Angaben seitens des potenziellen Betreibers gebe, sollte das Verfahren ausgesetzt werden, bis alles offengelegt sei. Ein stark emittierendes Gewerbe mit möglichen Problemstoffen wie Asbest, PCB, Teer und freigemessenem Abbruchmaterial sei mit erheblichen Problemen belastet. „Niemand würde auf die Idee kommen, eine Schule neben einer Baustoffrecyclinganlage zu bauen. Insofern besteht auch die Verantwortung der Entscheidungsträger, Schule, bestehendes Gewerbe, vorhandene Gastronomie und die Anwohner vor unzumutbaren Belastungen zu schützen“, schreibt der Verein.

Das könne die Verwaltung aber erst erkennen, wenn die Gesamtbelastung des Viertels mit den künftigen mehreren hundert Wohneinheiten und der weiter vorgesehenen Quasi-Industrieanlage vollumfänglich bewertet werde. In anderen Bundesländern sei eine solche Anlage nur in einem Industriegebiet zulässig, eine der nächsten Baustoff-Recyclinganlagen in Speyer liegt mitten in einem Waldstück in Alleinlage an einer Bundesstraße.

Grenzwerte und Auflagen an der Riedwiese müssten kontrolliert und gemessen werden. Das sei wie so vieles völlig ungeklärt. Daher sollte das Verfahren, das aktuell unter Zeitdruck läuft, von der Verwaltung bis zur Klärung offener Sachverhalte, zurückgezogen werden – oder es sollte der bislang ignorierte Beschluss des Ortsbeirates West umgesetzt werden, meint der BUND.

Auch der Faktor des Mülltourismus von Frankfurt nach Bensheim sollte nicht weiter gefördert werden, denn eine solche Anlage sollte ortsgebunden sein – wo das Material anfällt. Eine Baustoffrecyclinganlage an der Riedwiese habe rechtlich keine Privilegierung, die Kommune und ihre Entscheidungsträger hätten daher alle Handlungsmöglichkeiten. Die als Ackerfläche genutzte Riedwiese trage zur Erhaltung der Frischluft-Zufuhr durch die Kalt-Luft-Entstehungsgebiete in den ehemaligen Neckarschlingen bei und verbessere gerade das örtliche Mikroklima. red

