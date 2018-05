Riedwiese nur ein Gewerbegebiet

Anzeige

Bensheim.Der Magistrat stimmte dem Vorschlag des Baudezernats zu, die Riedwiese als Gewerbegebiet und nicht als Industriegebiet auszuweisen. Die Fläche zwischen Kino und A 5 unterliegt damit einem enger gesteckten Rahmen, sofern die Stadtverordnetenversammlung den Planungen so zustimmt.

Der Magistrat reagiert mit seiner Entscheidung auf die Sorgen der Bürger, die – wie berichtet – mehr Verkehr, Staub und Lärm befürchteten.

Anwohnerprotest

Die Ausweisung lediglich als Gewerbegebiet hat zur Folge, dass für die Lärmemissionen deutlich niedrigere – und damit strengere – Grenzwerte gelten als in einem Industriegebiet. Dort sind maximal 70 dB (A) erlaubt, egal ob am Tag oder in der Nacht, gegenüber 50 dB (A) nachts im einfachen Gewerbegebiet.