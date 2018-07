Riedwiese: Offener Brief an MEGB-Chef

Anzeige

Bensheim.Die öffentliche Debatte um das geplante Gewerbegebiet an der Riedwiese geht weiter. Die Bürgerinitiative aus Anwohnern der Weststadt, die sich gegen die etwaige Ansiedlung der Firma Blechschmitt wehren, zweifelt an der Aussage der Stadt, dass es mit dem Unternehmen bislang keinen Vertrag gebe (BA vom 19. Juli). In einem offenen Brief wendet sich die BI jetzt an Helmut Richter, Geschäftsführer der Marketing und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB).

In den Unterlagen zur 1. Offenlegung zur 13. Änderung des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans BW 62 „An der Riedwiese Süd“ werde in den Abwägungsvorschlägen der Stadt Bensheim sowie im Gutachten der Firma Schweiger + Scholz Ingenieurpartnerschaft mbH fast ausschließlich auf die dort geplante „Bauschutt-Recycling-Anlage“ eingegangen, heißt es in dem Brief, den die BI auch an diese Zeitung geschickt hat. Vor allem die Punkte Lärmemission, Staubemission und Verkehrsaufkommen beim Betreiben einer Bauschutt-Recycling-Anlage würden darin eingehend behandelt. Hierzu werde mehrfach auf Maßnahmen und Pläne der Firma Blechschmitt verwiesen, die der Stadt Bensheim bekannt seien bzw. vorliegen.

Richter: „Es gab und gibt keinen Vertrag“ Die Antwort von Helmut Richter auf den offenen Brief der BI hat die Stadt Bensheim auch dem BA zur Verfügung gestellt. „Mit Schreiben vom 23. Juli 2018 stellen Sie erneut die bereits von Ihnen in der Presse als Fakten dargestellte und per Pressemitteilung aus dem Rathaus dementierte Frage nach einem Vertrag mit der Firma Blechschmitt und der MEGB“, heißt es darin. Die im Brief formulierten Fragen werden von Richter wie folgt beantwortet: „Es gab und gibt keinen Vorvertrag der MEGB mit der Firma Blechschmitt über den Kauf eines Teilgeländes. Es gab und gibt keine entsprechende Absichtserklärung zwischen MEGB und Firma Blechschmitt zum Erwerb eines Teilgeländes. Es gab ergebnisoffene Gespräche und Verhandlungen mit der Firma Blechschmitt über einen möglichen Kauf des Teilgeländes. Dies wurde auch öffentlich nie in Abrede gestellt.“ Wie bekannt, sei das Bebauungsplanverfahren, in dem alle Betroffenen Stellung beziehen können und ergebnisoffen ein Gewerbegebiet festgesetzt werden soll, derzeit im Gang. Nach dem Erlass des Bebauungsplans werde eine mögliche Ansiedlung der Firma geprüft. red

Die Firma Blechschmitt, als Betreiber der zukünftigen Bauschutt-Recycling- Anlage und der Architekt hätten bereits während der 1. Offenlegung Gespräche mit dem Regierungspräsidium Darmstadt (Immissionsschutz) wegen der Errichtung einer Bauschutt-Recycling-Anlage geführt.