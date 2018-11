Riesen-Stollen wird am Samstag angeschnitten

Bensheim.Der Verein „Bensheim hilft“ wird am morgigen Samstag (1.) wieder mit dem Riesen-Weihnachtsstollen-Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein. Für „Bensheim hilft“ haben sich auch in diesem Jahr erneut traditionelle Bensheimer Bäckereien dazu bereiterklärt, einige Stollen zu spenden, die zu einem riesigen Stollen zusammengesetzt werden.

In haushaltsübliche Stücke zerlegt

Als Koordinator der Backaktion, die in diesem Jahr bereits zum neunten Mal stattfindet, konnte wieder Michael Lauer gewonnen werden. Da aber immer weniger eingesessene Bäcker vor Ort sind, wurden in diesem Jahr auch die Filialen der Großbäckereien angesprochen.

Der Verkauf dieses Riesenstollens – natürlich fachmännisch in haushaltsübliche Stücke zerlegt – findet am Samstag (1.) ab 11 Uhr an der Längsseite des Kaufhauses Ganz (zwischen Kaufhaus und Lauter) in der Bensheimer Fußgängerzone statt. Der Verein „Bensheim hilft“ dankt den Sponsoren-Bäckereien für ihre Unterstützung sowie allen Helfern und Käufern, die ein größeres oder kleineres Stück Stollen mit nach Hause nehmen.

Barockes Adventskonzert

Als weitere Aktion hat „Bensheim hilft“ für den 14. Dezember ein Barockes Adventskonzert der Merck-Philharmonie in der Kirche Sankt Georg geplant. Karten können bei den bekannten Vorverkaufsstellen und auch am Weihnachtsmarktstand von „Bensheim hilft“ erworben werden.

Heftiger Monsunregen hatte in Südindien im August 2018 zu schweren Überflutungen geführt. Betroffen war vor allem der Bundesstaat Kerala. Um Speicherseen zu entlasten, mussten auch Staudämme geöffnet werden. Durch diese schweren Überschwemmungen und Erdrutsche sind im südindischen Bundesstaat Kerala laut Medienberichten über 400 Menschen ums Leben gekommen und Hunderttausende obdachlos.

Die Karl-Kübel-Stiftung, mit der der Verein „Bensheim hilft“ eng zusammenarbeitet, berichtete, dass mehrere Projektpartner, speziell in den Bergen Keralas, von dieser Katastrophe betroffen sind. Als Soforthilfe stellte „Bensheim hilft“ 10 000 Euro zur Verfügung, um den Bauern eine neue Lebensgrundlage zu geben. Hilfe zur Selbsthilfe steht an erster Stelle.

Um auch weiterhin die laufenden sowie neue Projekte unterstützen zu können, bittet „Bensheim hilft“, die oben genannten Aktivitäten zu besuchen und großzügig zu spenden. Der Verein garantiert dafür, dass jeder Euro den Katastrophenopfern zugutekommt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018