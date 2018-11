Riesenrad leuchtet in vielen bunten Farben

Bensheim.Neben der Riesentanne ist mit Sicherheit das Riesenrad das beliebteste Fotomotiv des Bensheimer Weihnachtsmarkts: In der Dunkelheit leuchtet das 40 Meter hohe Fahrgeschäft besonders schön in den Farben des Regenbogens. Am ersten Adventswochenende dürfte der Weihnachtsmarkt einen ersten Besucheransturm erfahren – auch wenn die Wetteraussichten für die nächsten Tage nicht die besten sind. Das Rahmenprogramm hat heute und morgen einiges zu bieten: Von 10 bis 14 Uhr findet heute (1.) wieder eine Benefiz-Bommelaktion an der Alten Faktorei zugunsten des THW statt. Um 17 Uhr singt Just Smile deutsche und amerikanische Weihnachtslieder auf der Bühne am Marktplatz. Um die gleiche Uhrzeit startet die weihnachtliche Stadtführung der Tourist-Info. Treffpunkt ist am Bürgerwehrbrunnen.

Am Sonntag (2.) spielt um 16 Uhr das Musikcorps Einhausen Weihnachtslieder auf der Bühne am Marktplatz. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018