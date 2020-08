Riesenrad, Live-Stream und Lieferservice

Bensheim.Das Winzerdorf zieht ins Parktheater um, die Kulturbühne wird zum Sendestudio und den Wein kann man sich gekühlt an die Haustür liefern lassen. Das 83. Bergsträßer Winzerfest – so viel steht jetzt schon fest – wird in die Geschichte eingehen. Denn durch das Coronavirus fällt vieles unter den Tisch, was den Bensheimern und ihren Gästen Anfang September eigentlich heilig

...