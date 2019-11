Riesenstollen für einen guten Zweck

Bensheim.Der Verein „Bensheim hilft“ verkauft am Samstag (30.) ab 11 Uhr wieder Riesenstollen – fachmännisch in haushaltsübliche Stücke zerlegt. An der Längsseite des Kaufhauses Ganz (zwischen Kaufhaus und Lauter) in der Bensheimer Fußgängerzone ist das Gebäck zu erhalten.

Stand beim Weihnachtsmarkt

„Bensheim hilft“ ist während des Weihnachtsmarktes mit einem Stand vor dem Kaufhaus Ganz vertreten. Dort bekommt man hausgemachte Plätzchen und Marmeladen, selbst angesetzten Likör sowie zum sofortigen Genuss heißen Äpplerretto (Apfelwein mit Amaretto) und deftiges Schmalzbrot sowie einen leckeren Kindertraum.

Konzert am 6. Dezember

Als weitere Aktion hat „Bensheim hilft“ für Freitag, 6. Dezember, ein barockes Adventskonzert der Merck-Philharmonie in der Kirche Sankt Georg geplant. Karten können bei den bekannten Vorverkaufsstellen und auch am Weihnachtsmarktstand von „Bensheim hilft“ erworben werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.11.2019