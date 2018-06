Riesenstollen für einen guten Zweck

Begehrt: Der Riesenstollen war nach einer Stunde ausverkauft. © Neu

Bensheim.Wer sich am Samstag in der Bensheimer Innenstadt zwischen Riesentanne auf dem Marktplatz und dem Riesenrad am Hospitalbrunnen bewegte, kam vormittags am Bensheimer Riesenstollen vorbei.

Allerdings musste man hierfür Frühaufsteher sein und das Glück haben, noch ein Stück des acht Meter langen Stollens zu ergattern, der von dem Verein "Bensheim hilft" neben dem Kaufhaus Ganz verkauft

...

Sie sehen 33% der insgesamt 1199 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.12.2013