Riesiger Rückhalt für Bürgerinitiative

Bensheim. Hessenweit sind die Straßenbeiträge umstritten, mit denen Kommunen die Anlieger an Kosten von Bauvorhaben beteiligen können. In immer mehr Städten und Gemeinden gehört das der Vergangenheit an. Über 50 Städte haben in den vergangenen Jahren die Straßenausbaubeiträge abgeschafft oder sind gerade dabei, das zu tun. Prominente Beispiele sind Wetzlar, Eschwege, Gießen oder Bad Vilbel.

Im Kreis Bergstraße gab es zuletzt kommunalpolitische Beschlüsse in Heppenheim, Rimbach und Lorsch, die bisherigen Satzungen zu kippen. Auch in Bensheim brodelt es. Die Quelle sprudelt in Schwanheim. Dort hatte sich nach einer Ortsbeiratssitzung im März eine Bürgerinitiative formiert - und schnell Komplizen gefunden.

Am Donnerstag hatte die BI zu ihrer ersten großen Info-Veranstaltung ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. Mit enormer Resonanz: Der Andrang war weitaus größer als das Fassungsvermögen des Gebäudes. Rund 120 Bürger - darunter viele Stadtverordnete - wollten zuhören. Einige gingen aufgrund des Platzmangels vorzeitig nach Hause. Die Menschen standen dicht gedrängt bis ins Foyer und in den Außenbereich. Das „Haus der Begegnung“ machte seinem Namen alle Ehre.

Die Botschaft der Menschen war eindeutig: Weg mit der Straßenausbau-Beitragssatzung, wie das Prinzip offiziell genannt wird. Denn in etwa 350 hessischen Städten und Gemeinden werden noch immer Gebühren für Grundstückseigentümer fällig, wenn vor ihrem Haus eine Straße saniert wird. Meistens in einem fünfstelligen Bereich. tr

Bericht in der Samstagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019