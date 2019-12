Riva-Freunde bieten Spezialitäten an

Bensheim.Der Freundeskreis Bensheim-Riva bietet von Donnerstag bis Sonntag (12. bis 15.) auf dem Weihnachtsmarkt am Stand am Bürgerwehrbrunnen italienische Spezialitäten an.

Im Angebot ist eine klassische Minestrone, daneben aber auch im Vorgriff auf die nächste große Kulturreise eine Weihnachtssuppe aus Umbrien mit Kichererbsen und Maronen – alles aus frischen Zutaten selbst hergestellt und vegetarisch. Neben Weinen, Mineralwasser und alkoholfreiem Winterpunsch gibt es einen „Vin Brûlé“, ein Glühwein nach einem Rezept aus Riva mit speziellen Gewürzen, der durch Flambieren einen besonderen karamellisierten Geschmack erhält. Außerdem können Besucher Olivenöl aus Riva in kleinen Geschenkfläschchen erwerben.

Besonders stolz sind die Riva-Freunde auf ihr selbst hergestelltes Gebäck (unser Bild): Cantuccini (ein Mandelgebäck), Biscotti pinoli (Pinienkern-Plätzchen) und Baci di Dama („Küsse einer Dame“). red/Bild: Riva-Verein

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019