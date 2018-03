Anzeige

Bensheim.Am Freitag, 2. März, sind Rob Tognoni und Band mit Bluesrock aus Australien zu Gast im Musiktheater Rex. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Rob Tognoni wurde 1994 in der europäischen Musikszene von Slide-Guitar-Meister Dave Hole eingeführt. Mit seiner Spielfreude hat er sich seither in die Herzen einer stetig wachsenden, weltweiten Fangemeinde gespielt. Mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung und die Unverwechselbarkeit seines Stils machen Rob Tognoni zu einem viel beachteten Künstler in der Bluesrock-Szene.

Karten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, im Büro Musiktheater Rex (Telefon 06251/680199), im Internet unter www.musiktheater-rex.de und auch an der Abendkasse. red