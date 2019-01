Robert Betz füllte gleich dreimal das Parktheater

Bensheim. Robert Betz ist optimistisch. Alles wird gut, wenn die Energieflüsse in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Wie das nach seiner Ansicht funktionieren kann, erklärte der Psychologe, Lebenshelfer, Coach und Bestseller-Autor dem Publikum in Bensheim - ein verschlungener Weg zwischen Spiritualität, Esoterik, Religion, Psychologie und Befremdlichem.

Drei Vorträge an zwei Tagen hielt der 65-Jährige im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lebenskunst“ im Parktheater, dreimal war das Haus ausverkauft. Betz’ Einlassungen standen unter der Überschrift „Das Leben könnte so schön sein, wenn . . . - Wie du deinem Leben bewusst eine neue Richtung gibst“.

„An irgendetwas muss man glauben“, begann Betz. Er glaubt, dass jede Krise ihren Sinn hat. Er glaubt an eine höhere Macht („Lass’ es uns Gott nennen“). Er glaubt an das ewige geistige Leben in einer schwebenden Seele. (eh)

