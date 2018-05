Anzeige

Bensheim. Das Team der Roboter-AG am Goethe-Gymnasium ist Weltmeister: Drei Awards haben sie aus Detroit, Michigan, USA, nach Bensheim gebracht. Das „Goethe RobotX Team“ ist mit seinem Roboter in der First Lego League beim World Festival angetreten und konnte sensationelle Erfolge verbuchen.

Platz eins in der Kategorie Mechanical Design. Platz drei in Robot Performance, also Robot Game. Wobei dieser Award den wahren Erfolg des Teams birgt. Preise gab es an dieser Stelle nämlich nur in der Vorrunde. Unter den besten Acht, die dann im Finale gegeneinander angetreten sind, waren die Bensheimer nämlich die Besten. „Das war das Highlight“, heißt es aus dem Team.

Und nicht nur das. Als dritte hochrangige Auszeichnung brachten die jungen Leute und ihre Begleiter einen Coach Award mit, eine Würdigung der Jury für Jonathan Blumann. Und natürlich hat das Team auch Namen: Team Goethe RobotX sind Ben Breitinger, der Chefprogrammierer, Janosch Kuch, Tobias Bauß, Hendrik Meyer und Elian Schäfer plus bereits benanntem Coach Blumann. 15 bis 17 Jahre sind die Jugendlichen alt, nur der Coach ist älter.