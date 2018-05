Rock-Klassiker zum Wein

Anzeige

Die Besetzung bestand aus Elmar Schork (Gitarre, Gesang), Peter Lotz am E-Bass und Mihai Farcas am Schlagzeug. Der klassisch ausgebildete Musiker war eine Bereicherung der Band. Mit ausgereifter Technik und einem impulsiven Spiel verfeinerte der Lehrer an der Heppenheimer Musikschule den druckvollen und dennoch sensibel austarierten Sound des Quartetts. Farcas ist im Jazz ebenso zuhause wie in Klassik und Rock.

Kurzweilig und facettenreich

Im Zusammenspiel mit dem Blues-Spezialisten Schork, dem feinen Gitarristen Schwartz-Dinu und dem Allrounder Lotz erlebte das Publikum ein kurzweiliges und sehr facettenreiches Konzert.

Eine Spezialität der Formation sind Songs von Cat Stevens. „Moonshadow“ eröffnete das rund zweistündige Konzert, das von vielen musikalischen Perlen angereichert war. Darunter „Lucky Man“ von der britischen Progressive-Rock-Band Emerson, Lake and Palmer oder „I Shot The Sheriff“ von Eric Clapton. Bei Paul Simons „Me and Julio Down by the Schoolyard“ schmeckte der Bergsträßer Wein gleich nochmal so gut.

Ausgeschenkt wurden beim Auftakt zu den Kurkonzerten des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach am Sonntag Tropfen der Weingüter Rothweiler (Auerbach) und Rebenhof-Gärtner (Zwingenberg).

Der Bergsträßer Weinfrühling ist eine Veranstaltungsreihe rund um den Wein – mit Beteiligten aus Kultur, Weinbau, Gastronomie und Handel. Die Idee einer „Bergsträßer Weinmesse” in der Frühlingszeit wurde 1992 geboren.Veranstalter: Weinbauverband Bergstraße sowie Verkehrsverein Bensheim. tr

