Rock-Show am Samstag im Rex

© Musiktheater Rex

Bensheim.Seit einigen Jahren begeistert der aus San Diego stammende Musiker John Diva und seine Rockets of Love mit einer kraftvollen Rock-Show. Glamourös präsentiert der Entertainer die großen Rock-Hits wie „Here I Go Again“, „Living on a Prayer“, „Why Can’t this be Love“, „Paradise City“ oder „Poison“. Dabei versteht John Diva seine Konzerte als „Mission Rock’n’Roll“, die entsprechend inszeniert wird. Unterstützt von Cheerleaderinnen spielt die Rockformation mit großen Gesten und liebevollen Seitenhieben.

Das Rock-Spektakel ist am Samstag (9.) im Musiktheater Rex zu erleben. Karten gibt es unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.02.2019