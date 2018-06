Rockig, rauchig und märchenhaft schön

Anzeige

Begleitet wird ihr Aufstieg von persönlichen Schicksalsschlägen. Eine ihrer Schwestern verübt, wie schon der Großvater, Selbstmord. Ein Bruder verstirbt wegen ungenügender medizinischer Versorgung an einem lange Zeit unerkannten Hirntumor. Ihr Vater, zu dem sie gerade erst Zugang gefunden hat, verstirbt. Wenig später sitzt Dana am Sterbebett ihrer Mutter. All diese Erlebnisse verarbeitet sie, inzwischen Mutter eines kleinen Sohnes, in ihren Liedern. Nach all diesen Erfahrungen glaubt die Singer-Songwriterin fest an zwei Dinge im Leben: Musik und vor allem an die ewige Liebe, erklärt sie dem begeisterten, halbvollen Rex: Love lives on.

Zu Beginn und am Ende des Konzerts im Kulturdenkmal stehen schnörkellose, rasante Blues-Rock-Nummern. Bei „Ready to rise“, „Backstreet Baby“ und dem extra-langen „Long long Game“ rauscht Dana kraftvoll und locker durch die Zeilen. Die Songs geben ihrem sechsköpfigen Line-up, angeführt von Jon Diamond, ausreichend Gelegenheit für Einzelausritte.

Man nimmt die Soli von Trompete, Saxofon, Bass oder Schlagzeug akustisch wahr, aber die Augen bleiben auch während der instrumentalen Ausflüge der anderen auf Dana gerichtet. Diese Frau, 1,83 Meter groß, hat eine unglaubliche Präsenz. Das weiß Dana, verzieht sich immer wieder an die Seitenränder der Bühne, kniet sich hin oder geht in die Hocke, um den Blick frei zu geben auf ihre tollen Musiker.

Das ist Rock ’n’ Roll

Das beinahe hymnische, gospelähnliche „Faithful Sinner“, ein Song in Erinnerung an ihren Vater, leitet den Balladen-Teil ein. Bei „Fight my Way“, „Misery“ und „Battle Lines“ wird Dana nur von Jon Diamond mit der Akustik-Gitarre begleitet. Märchenhaft schöne Minuten. Mit dem Titelsong ihres neuen Albums „Love lives on“, ein ruhiges Stück, das sie am Sterbebett ihrer Mutter geschrieben hat, und dem fetzigen „Same Sunlight“, einem Plädoyer für die Einheit der Menschen über Grenzen hinweg, endet der Abend.

Das Bild, das man aus dem Rex mit nach Hause nimmt: Dana, den Kopf leicht nach unten gesenkt, das Gesicht von der Lockenmähne verdeckt, in der linken Hand das Mikrofon, den rechten, mit Schmuck verzierten Arm in die Höhe gereckt. Das ist Rock ’n’ Roll.

