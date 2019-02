Rockstars aus Südafrika

Bensheim.Die Band Prime Circle ist im Rahmen ihrer „Innocence Tour 2019“ am morgigen Sonntag (17.) zu Gast im Musiktheater Rex. Beginn ist um 20.30 Uhr. Prime Circle, Südafrikas Rockstars Nummer eins, sind für eine umfangreiche Tournee zurück in Deutschland. Alle sechs bisher veröffentlichten Studio-Alben erlangten in Südafrika mehrfachen Platin- und Goldstatus.

Viele große Festivals gespielt

Zu den Rekorden der Band zählen auch die Anzahl an Wochen, die ihre Songs in den nationalen Verkaufs- und Radio-Charts standen. In ihrer Heimat haben sie nahezu jedes große Festival in den vergangenen zehn Jahre gespielt.

Prime Circle eroberten hierzulande mit dem Single-Hit „Ghosts“ und ihrer Festival- und Touring-Präsenz das Publikum. Das Markenzeichen der südafrikanischen Band sind gefühlvolle Rockballaden und hymnische Rocksongs.

Der Auftritt im Rex könnte eine der letzten Gelegenheiten sein, um diese Rockstars in intimer Clubatmosphäre zu hören, bevor sie nur noch in großen Hallen auftreten, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Karten gibt es online unter www.musiktheater-rex.de oder an der Abendkasse.

