Rolf Richter geht von Tür zu Tür

Bensheim.Rolf Richter geht am heutigen Freitag (6.) nachmittags in Gronau und anschließend in der Goethestraße in Auerbach von Tür zu Tür. Weitere Besuche an den Haustüren im Wahlkampf des Bürgermeisters sind im Wohngebiet an der Gunterstraße in der Weststadt und in Schwanheim für Samstag (7.), ebenfalls am Nachmittag, geplant.

Die bestehenden Regelungen zur Hygiene werden beachtet, so können kurze Gespräche nur mit Abstand und im Freien stattfinden, schreibt die CDU.

Richter will die verbleibenden Möglichkeiten nutzen, um persönlich dafür zu werben, zur Stichwahl vorab die Stimmen per Brief oder am Sonntag (15.) in einer Woche im Wahllokal abzugeben. Auf Infostände verzichtet der CDU-Kandidat an diesem Wochenende. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020